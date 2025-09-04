Samir Nasri, l’histoire d’amour toxique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultant sur Canal+, Samir Nasri aura connu une très belle carrière comme joueur. L’OM, Arsenal, Manchester City… L’ex-milieu offensif a réussi partout où il est passé, mais cela vaut uniquement pour ses passages en club. En effet, avec l’équipe de France, Nasri a connu une histoire beaucoup plus compliquée. Et ce n’est pas lui dira le contraire…

Samir Nasri, Karim Benzema, Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa. Cette génération 87 était plus prometteuse que jamais. Avec de tels talents, on annonçait alors de grandes heures pour l’équipe de France. Mais voilà qu’aucun de ces joueurs n’a vraiment brillé sous le maillot des Bleus. Ça a même été plus compliqué pour eux en sélection. International à 41 reprises entre 2007 et 2013, Nasri laisse toutefois un goût d’inachevé avec l’équipe de France, où il s’est d’ailleurs retrouvé au coeur de certaines polémiques.

« Des fois tu aimes une personne mais tu sais qu’elle est toxique » Entre Samir Nasri et l’équipe de France, ça n’a donc pas fonctionné. Un échec à propos duquel l’ancien joueur de l’OM s’est confié à l’occasion du podcast A la régulière de France Inter. C’est ainsi que Nasri a notamment fait savoir : « Mon histoire avec l’équipe de France ? C’était mon destin. C’était écrit, c’était comme ça. C’est une histoire, c’est comme dans les relations, des fois tu aimes une personne mais tu sais qu’elle est toxique et tu continues parce que tu penses que demain sera mieux. Avec l’équipe de France, ça a été comme ça ».