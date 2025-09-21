PSG : Dembélé va-t-il remporter le Ballon d'Or ?

Amadou Diawara

Auteur de prestations éblouissantes lors du dernier exercice, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la saison presque parfaite du PSG. Le club emmené par Luis Enrique ayant réalisé un quadruplé historique : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue des Champions. Logiquement, Ousmane Dembélé est le grand favori pour soulever le Ballon d'Or ce lundi.

Lors de l'exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé était au sommet de son art. N'ayant pas perdu ses qualités XXL de percussion et d'élimination, le numéro 10 du PSG est devenu un serial buteur ces derniers mois.

