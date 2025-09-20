OM-PSG : Coup de tonnerre à Marseille, le Classique reporté ?

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM de Roberto De Zerbi reçoit le PSG de Nasser Al-Khelaïfi au Vélodrome. Alors que des orages importants sont prévus à partir de la fin de l'après-midi, le département des Bouches-du-Rhône est placé en vigilance orange. Toutefois, la tenue du match n'est pas encore remise en cause.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome. Toutefois, cette rencontre pourrait ne pas avoir lieu ce dimanche soir, et ce, à cause des conditions climatiques.

OM-PSG : Des orages importants prévus Selon les informations de RMC Sport, des orages importants sont annoncés à partir de la fin de l'après-midi de dimanche dans les Bouches-du-Rhône. Ainsi, le département sera placé en vigilance orange. De mauvaise augure pour OM-PSG.

OM-PSG n'est pas remis en cause pour le moment A en croire RMC Sport, la tenue du Classique entre l'OM et le PSG ne serait pas remise en cause pour le moment. Si aucune mesure de report n'a été prise, le déplacement massif des supporters sera scruté de près en cet épisode orageux. Toujours selon le média français, les autorités compétentes sont en contact étroit avec la LFP, l'OM, le PSG et Ligue 1+ pour anticiper une éventuelle évolution de la situation météorologique.