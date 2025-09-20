Blessure de Barcola : Le PSG a déjà tranché pour l'OM !

Amadou Diawara

Déjà privé d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Joao Neves et de Lucas Beraldo, Luis Enrique a eu une frayeur avec Bradley Barcola ce samedi. En effet, l'attaquant de 23 ans a été victime d'une fatigue musculaire. Par mesure de précaution, Bradley Barcola ne devrait pas démarrer le Classique entre le PSG et l'OM ce dimanche.

Ce dimanche soir, le PSG va affronter l'OM au Vélodrome, et ce, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Malheureusement pour Luis Enrique, il va devoir faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Lucas Beraldo pour ce Classique. Ces quatre joueurs souffrant d'une blessure.

PSG : Fatigue musculaire pour Barcola Ce samedi, un autre joueur du PSG s'est blessé. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Bradley Barcola n'a pas pu participer à l'intégralité de l'entrainement de ce samedi, et ce, à cause d'une légère douleur musculaire. Par conséquent, l'international français devrait être sur le banc au coup d'envoi du Classique contre l'OM ce dimanche soir. Une information confirmée par Le Parisien.