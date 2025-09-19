Florian Thauvin : L'énorme annonce dans le vestiaire du RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le RC Lens a réussi à rapatrier Florian Thauvin, exilé à l'étranger depuis son départ de l'OM en 2021. Mais alors que les débuts du champion du monde 2018 déçoivent, au sein du vestiaire lensois, on se réjouit toutefois de pouvoir évoluer aux côtés de l'ancien Marseillais comme le souligne Adrien Thomasson.

Durant le mercato estival, le RC Lens a réussi à rapatrier Florian Thauvin. Le champions du monde 2018 avait quitté la Ligue 1 en 2021 lorsqu'il partait de l'OM pour rejoindre le Mexique. Et après un passage réussi à l'Udinese, l'ancien Marseillais était très attendu pour ses débuts à Lens. Mais alors que ses premiers pas son poussif, Florian Thauvin va revenir très fort à en croire Adrien Thomasson.

Thomasson annonce du lourd pour Thauvin « C'est formidable. Pour moi qui suis sa génération, car nous avons le même âge. Je me sens chanceux de jouer avec un joueur qui a été champion du monde et qui a connu de grands moments dans sa carrière. Il apporte son expérience et son calme », confie-t-il dans une interview accordée à Get French Football News, avant de poursuivre.