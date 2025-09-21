Classique contre l’OM reporté : La décision improbable du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Reporté en raison des conditions météorologiques et du risque de fortes intempéries à Marseille, le Classique entre l’OM et le PSG aura finalement lieu lundi à 20h, le même jour que la cérémonie du Ballon d’Or. Bien que le match se tiendra le lendemain, le club de la capitale a tout de même décidé de rentrer à Paris ce dimanche après-midi.

Comme indiqué par la LFP, c’est finalement ce lundi 22 septembre qu’aura lieu le Classique entre l’OM et le PSG. S’il devait se jouer ce dimanche, le match a été reporté en raison des conditions météorologiques et du risque de fortes intempéries à Marseille, a expliqué le préfet des Bouches-du-Rhône à l’AFP.

Le Classique se jouera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or La LFP a décidé de respecter le règlement à la lettre, qui prévoit que « lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »