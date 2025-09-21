Classique contre l’OM reporté : La décision improbable du PSG !

Reporté en raison des conditions météorologiques et du risque de fortes intempéries à Marseille, le Classique entre l’OM et le PSG aura finalement lieu lundi à 20h, le même jour que la cérémonie du Ballon d’Or. Bien que le match se tiendra le lendemain, le club de la capitale a tout de même décidé de rentrer à Paris ce dimanche après-midi.
Comme indiqué par la LFP, c’est finalement ce lundi 22 septembre qu’aura lieu le Classique entre l’OM et le PSG. S’il devait se jouer ce dimanche, le match a été reporté en raison des conditions météorologiques et du risque de fortes intempéries à Marseille, a expliqué le préfet des Bouches-du-Rhône à l’AFP.
Le Classique se jouera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or
La LFP a décidé de respecter le règlement à la lettre, qui prévoit que « lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »
Le PSG est rentré à Paris ce dimanche après-midi
Le Classique se jouera donc finalement lundi à 20h, soit le même jour que la cérémonie du Ballon d’Or. Bien que la rencontre ait été reportée au lendemain, le PSG a tout de même décidé de quitter Marseille. En effet, selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, les Parisiens sont rentrés à Paris cet après-midi, alors qu’ils doivent jouer contre l’OM lundi soir.