Polémique OM-PSG : Dembélé lâche une réponse sur le Ballon d'Or !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, une polémique a éclaté. Le PSG devra affronter l’OM ce lundi soir à Marseille, alors que de son côté, Ousmane Dembélé pourrait recevoir le Ballon d’Or du côté du théâtre du Châtelet à Paris. En attendant, interrogé sur ce sujet, l’attaquant parisien a fait preuve de beaucoup d’humilité au moment d’affirmer qu’il était le meilleur joueur du monde.

Le Ballon d’Or rendra son verdict ce lundi soir. Mais alors que le PSG comptait envoyer une délégation afin d’assister au probable sacre d’Ousmane Dembélé, la LFP a pris une grosse décision bouleversant les plans parisiens. En effet, l’instance a décidé de reporter le Classique face à l’OM (initialement programmé pour ce dimanche soir) à ce lundi, 20h, soit au même moment que la cérémonie.

Dembélé au sommet ? Forcément, se pose désormais la question concernant Ousmane Dembélé. Blessé, l’attaquant français ne pourra quoi qu’il arrive, pas participer au choc face à l’OM, et pourrait donc se rendre à cette cérémonie, à l’inverse de ses coéquipiers. En attendant, pour Ligue 1 +, la star du PSG a été interrogée par un jeune U12 d’Évreux, son club formateur, sur la possibilité d’être à ce jour le meilleur joueur du monde.