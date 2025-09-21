PSG : Décision choc, l'OM a «un allié merveilleux» contre Al-Khelaïfi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une décision qui fait débat. Après que le préfet des Bouches du Rhône ait décidé de reporter le Classique, la LFP a appliqué le règlement, reportant l’affrontement entre l’OM et le PSG à ce lundi soir, 20h, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or où le club parisien doit être mis à l’honneur. Pour Nabil Djellit, le règlement a fait les affaires de Marseille.

Le Classique n’aura pas lieu ce dimanche ! Face à de potentielles intempéries, le préfet des Bouches du Rhône a décidé de faire reporter la rencontre opposant l’OM au PSG. Appliquant à la lettre le règlement, la LFP a donc pris la décision de faire jouer la rencontre le lendemain, à 20h. Une décision confirmée, et qui fait enrager les supporters parisiens.

Le report du Classique fait débat Et pour cause, dans le même temps ce lundi soir, se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or, qui devrait sauf énorme surprise, sacrer Ousmane Dembélé, mais aussi le PSG en tant que meilleur club de la saison. Pour Nabil Djellit, ce règlement de devoir reporter le match au lendemain fait clairement les affaires de l’OM.