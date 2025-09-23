Daniel Riolo au tribunal : L'improbable expérience qui le fait rêver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le procès très médiatisé de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme Delphine, a démarré ce lundi, captivant l’attention du public. Parmi les observateurs, Daniel Riolo, éditorialiste de l’After Foot, exprime sa fascination pour les faits divers, évoquant même son rêve de participer à un procès en tant que juré, une expérience qu'il n'a jamais vécue.

Ce lundi a démarré le très attendu procès de Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine Jubillar, disparue en décembre 2020. Une affaire qui passionne les Français, et notamment le journaliste Daniel Riolo, qui est revenu ce lundi sur sa fascination pour les faits divers. « Moi, depuis l’affaire du petit Greg (Grégory), tous les faits divers de ce genre ça, j’adore ça. J’adore ça car ça nous sort un peu de notre normalité, ou de ce que l’on estime être la normalité d’une vie classique », a confié l’éditorialiste de l’After Foot, dans l’émission Estelle Midi.

« Je suis déjà dans la suite » « Là, on se demande comment les flics vont l’attraper, et ce qui a de plus formidable, pour l’instant on sait déjà beaucoup de choses car on a des journalistes très au fait de ce genre de choses et qui le racontent bien, mais on en saura encore plus bientôt, car après la police nous dira comment elle a enquêté, comment elle a essayé de proposer au jury ce faisceau d’indices, je suis déjà dans la suite », a ajouté Daniel Riolo concernant l’affaire Jubillar.