PSG - Ballon d’Or : Riolo balance encore sur la polémique

Ce lundi à 20 heures, l'OM recevra finalement le PSG dans ce match reporté d'une journée en raison des conditions météorologiques. Un choix qui inquiétait beaucoup de monde puisque la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu au même moment. Daniel Riolo insiste sur le fait que les téléspectateurs ne rateront rien puisque le véritable intérêt de la cérémonie sera après la fin du match.

Initialement prévu dimanche soir, le match entre l'OM et le PSG aura finalement lieu ce lundi soir. Depuis 24 heures, les débats tournent autour de cette décision, beaucoup ne comprenant pas pourquoi placer ce match au beau milieu de la cérémonie du Ballon d'Or. Daniel Riolo est revenu sur la polémique, assurant que tout ira bien.

« Polémique totalement inutile » Sur son compte X ce lundi matin, Daniel Riolo assure que tout le monde pourra suivre normalement le match puis la cérémonie sans souci. « Donc finalement… match 20h. Ballon d'Or remis entre 22h30 et 23, comme d’habitude. La fête après… donc tout va bien … polémique totalement inutile. Personne n’est lésé » dit-il. Mais la cérémonie devra se faire sans une grosse partie du contingent parisien...