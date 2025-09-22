OM - Ballon d’Or : Al-Khelaïfi a choisi où il passera la soirée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le match face à l’OM ayant été reporté à ce lundi à 20h, plusieurs joueurs du PSG ne pourront pas se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or, qui aura lieu au même moment au théâtre du Châtelet à Paris. En ce qui concerne le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, il y a de fortes chances qu’il la privilégie au Classique.

Malgré les efforts du PSG pour trouver une autre solution, c’est finalement ce lundi à 20h qu’aura lieu le Classique contre l’OM. Une décision de la LFP, après que la rencontre, prévue dimanche, ait été reportée en raison des fortes intempéries à Marseille.

Plusieurs joueurs du PSG vont rater le Ballon d’Or Ce qui n’arrange pas le PSG, puisqu’en même se tiendra au théâtre du Châtelet à Paris la cérémonie de remise du Ballon d’Or, avec Ousmane Dembélé, blessé, comme grand favori et plusieurs Parisiens nominés pour les récompenses individuelles. Une cérémonie à laquelle Nasser Al-Khelaïfi devrait tout de même assister.