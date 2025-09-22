OM - Ballon d’Or : Al-Khelaïfi a choisi où il passera la soirée !

Le match face à l’OM ayant été reporté à ce lundi à 20h, plusieurs joueurs du PSG ne pourront pas se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or, qui aura lieu au même moment au théâtre du Châtelet à Paris. En ce qui concerne le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, il y a de fortes chances qu’il la privilégie au Classique.
Malgré les efforts du PSG pour trouver une autre solution, c’est finalement ce lundi à 20h qu’aura lieu le Classique contre l’OM. Une décision de la LFP, après que la rencontre, prévue dimanche, ait été reportée en raison des fortes intempéries à Marseille.
Plusieurs joueurs du PSG vont rater le Ballon d’Or
Ce qui n’arrange pas le PSG, puisqu’en même se tiendra au théâtre du Châtelet à Paris la cérémonie de remise du Ballon d’Or, avec Ousmane Dembélé, blessé, comme grand favori et plusieurs Parisiens nominés pour les récompenses individuelles. Une cérémonie à laquelle Nasser Al-Khelaïfi devrait tout de même assister.
Le Ballon d’Or plutôt que le Classique pour Al-Khelaïfi
En effet, comme indiqué par Le Parisien, il y a de fortes chances que le président du PSG privilégie le Ballon d’Or au Classique. S’il était attendu dimanche à Marseille pour le match contre l’OM, il devrait être présent au théâtre du Châtelet où son club sera mis à l’honneur.