Le PSG a tranché entre l’OM et le Ballon d’Or : L’annonce choc !

Dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG n'a pas pu avoir lieu, la faute à une météo bien trop capricieuse. Après l'annonce du report de la rencontre, les équipes ont dû trouver un terrain d'entente pour un horaire. Mais le règlement a été appliqué et c'est ce lundi à 20h que le match aura lieu. Le PSG avait pourtant proposé 15h ou 17h pour pouvoir garder un œil sur la cérémonie du Ballon d'Or, prévue à 19h30.

Ce lundi, il faudra donc alterner entre la cérémonie du Ballon d'Or, pour peut-être voir Ousmane Dembélé triompher, et le match face à l'OM pour le PSG. Une situation difficile qui montre que dans cette histoire, le club de la capitale apporterait tout de même plus d'importance au premier choix. C'est en tout cas ce que dénonce Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Le PSG auteur d'un « manque de respect » Avant l'officialisation de la tenue du match à 20h, le PSG a tenté de négocier pour avancer l'horaire, une manière de faire comprendre que l'on veut à tout prix briller à la cérémonie du Ballon d'Or. « Ce qu’a proposé le PSG, c’est-à-dire qu'ils prennent une poubelle et qu'ils leur versent sur la tête, qu'ils les insultent, qu'ils leur pissent dessus. Jusqu’où ils peuvent aller le PSG dans leurs propositions ? Jouer à 15h ou 17h, c’est une honte d’avoir fait cette proposition. Cette proposition-là, elle est d’un manque de respect, mais total. Ça veut dire que tu te fous complètement de la valeur de ce match » démarre Daniel Riolo dans l'After Foot.