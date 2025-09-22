OM - Ballon d'Or : Coup de tonnerre, le PSG plombé par la LFP ?

Le Classique entre l'OM et le PSG était initialement programmé ce dimanche soir. A cause des conditions climatiques dangereuses à Marseille, la LFP a reporté ce choc, qui est désormais prévu ce lundi à 20 heures. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or se déroulera au même moment, le PSG - et particulièrement Ousmane Dembélé - regrette amèrement cette décision. Selon vous, la LFP aurait-t-elle dû fixer une autre date ? A vos votes !

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1 , l' OM devait recevoir le PSG ce dimanche soir au Vélodrome . Toutefois, le Classique a été reporté à cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille .

Selon le règlement en vigueur, une rencontre de Ligue 1 reportée doit se tenir le lendemain, à moins que les conditions ne le permettent pas. Par conséquent, l' OM et le PSG s'affronteront ce lundi à 20 heures au Vélodrome , comme l'a décidé la LFP . Toutefois, la cérémonie du Ballon d'Or se déroulera au même moment au théâtre du Châtelet de Paris .

Le PSG a proposé plusieurs dates, mais l'OM a dit non

D'après RMC Sport, il est impensable pour le PSG et Nasser Al-Khelaïfi de ne pas être présent à la cérémonie du Ballon d'Or. Ainsi, le club de la capitale aurait milité pour que le Classique face à l'OM soit reprogrammé ce lundi après-midi (à 15 heures ou à 17 heures), pour que sa délégation puisse être à Paris dans la soirée, ou le 2 décembre, seul créneau disponible ensuite. Toutefois, ces deux options semblaient impossibles au vu du règlement. D'autant que l'OM aurait refusé catégoriquement. De surcroit, ce mardi était une autre date envisagée, mais une fois encore, le club présidé par Pablo Longoria aurait mis son veto, et ce, à cause de son calendrier surchargé à partir de ce vendredi.

A votre avis, la LFP a-t-elle pris la bonne décision ? C'est le moment de voter !