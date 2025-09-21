OM : De Zerbi veut partir après le PSG, c'est confirmé !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2024-2025, l'OM a organisé deux ritiri pour améliorer la cohésion de groupe de son équipe. Via un communiqué publié ce samedi, le club emmené par Roberto De Zerbi a annoncé qu'il avait programmé un nouveau stage à Rome après le Classique face au PSG. Malgré le report du match, l'OM n'aurait pas changé ses plans.

Pour se relancer en 2024-2025, l'OM a organisé deux stages à Rome. De cette manière, Roberto De Zerbi a pu ressouder son groupe et lui permettre d'avoir de meilleurs résultats sur le plan comptable.

OM-PSG est reporté à lundi Alors que le ritiro a été un pari gagnant la saison dernière, l'OM a programmé un nouveau séjour à Rome. Comme communiqué sur son site officiel, le club phocéen a prévu d'organiser une nouvelle mise au vert en Italie après le Classique face au PSG. Et si la réception du club parisien a été décalé de près de 24 heures, l'OM ne compte en aucun cas revenir sur sa décision.