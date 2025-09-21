Cérémonie du Ballon d'Or : Ces joueurs du PSG vont accompagner Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, les supporters du PSG vont devoir trancher. Alors que le club parisien va affronter Marseille au Vélodrome, la cérémonie du Ballon d’Or pourrait couronner Ousmane Dembélé à Paris. Une situation cocasse, alors que l’attaquant français devrait être accompagné par plusieurs Parisiens au théâtre du Châtelet pour cette cérémonie. Explications.

La sentence est tombée. Attendu, le Classique opposant l’OM au PSG aura finalement lieu ce lundi soir en raison de violents orages sévissant sur Marseille. Mais le report de ce choc, finalement fixé à 20h, interroge. Car dans le même temps à Paris, la cérémonie du Ballon d’Or pourrait récompenser à la fois le PSG, et surtout Ousmane Dembélé.

Six absents côté PSG pour le Ballon d’Or L’attaquant de 28 ans est fortement pressenti pour succéder à Rodri, et forcément, le PSG espérait venir en nombre à cette cérémonie. Cela ne pourra donc pas être le cas, car comme le rapporte l’Equipe, pas moins de six joueurs du PSG seront forcément absents, avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, et Lucas Chevalier.