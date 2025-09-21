PSG : Luis Enrique a tranché entre l'OM et la cérémonie du Ballon d'Or !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté à ce lundi soir. De ce fait, certains membres de l’effectif parisien ne pourront pas assister à la cérémonie du Ballon d’Or, organisée dans le même temps. Au total, ce sont six joueurs qui vont manquer cette fameuse cérémonie, en plus de Luis Enrique qui n’aime pas les trophées individuels.

Le verdict est tombé ce dimanche, et il ne fait pas les affaires du PSG. Initialement programmé pour ce dimanche soir, le Classique entre Paris et l’OM se disputera finalement ce lundi à 20h. Un fuseau horaire faisant polémique, étant donné que la cérémonie du Ballon d’Or se déroule au même moment.

Six joueurs du PSG absents au Ballon d’Or Surtout, une question logistique se pose : comment certains joueurs du PSG, nominés au Ballon d’Or, vont-ils pouvoir honorer leur présence à cette cérémonie ? La réponse est simple : ils ne viendront pas. Ainsi, comme le révèle l’Equipe ce dimanche soir, ce cas de figure concerne six Parisiens. Achraf Hakimi, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, et Fabian Ruiz, tous nommés pour le Ballon d’Or, seront donc absents, tout comme Lucas Chevalier, nommé pour le trophée Yachine.