L’OM fait exploser le PSG !

Reporté à ce lundi à 20h, la décision de faire jouer le Classique en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or n’a pas été très bien accueillie du côté du PSG. Les Parisiens ont pourtant essayé de trouver une autre solution, mais toutes leurs propositions ont été refusées par l’OM, décidé à faire appliquer le règlement de la LFP.

Comme indiqué par L’Équipe, alors que les relations entre l’OM et le PSG étaient déjà glaciales dernièrement, les échanges autour du report du Classique n’ont pas aidé. Reporté en raison des fortes intempéries à Marseille, le Classique se tiendra finalement ce lundi à 20h, en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or.

L’OM a refusé toutes les propositions du PSG Le PSG a pourtant essayé de trouver une autre solution, proposant notamment de jouer l’après-midi ou de décaler cette rencontre au 2 décembre, seul créneau disponible, mais s’est heurté au refus de l’OM. Les Marseillais avaient le règlement en leur faveur et ce sont eux qui ont obtenu gain de cause.