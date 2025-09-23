PSG - Dembélé : L'énorme secret sur son Ballon d'Or !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le suspens a pris fin lundi soir vers 22h30, Ousmane Dembélé est bien devenu le sixième joueur français à remporter le Ballon d'Or. Et alors que le détail des votes n'a pas encore été dévoilé, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, assure toutefois que la victoire du numéro 10 du PSG ne souffre d'aucune contestation possible.

Lundi soir vers 22h30, Ronaldinho n'a pas cherché à maintenir le suspens lorsqu'il a annoncé le vainqueur du Ballon d'Or 2025. Sans surprise, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal étaient le deux derniers joueurs en lice pour le trophée. Mais c'est bien le numéro 10 du PSG qui a été sacré, devenant ainsi le sixième français à décrocher le Ballon d'Or.

Dembélé, une large victoire Ousmane Dembélé devance donc Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha, mais alors que le détail des votes n'a pas été dévoilé, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, assure que le numéro 10 du PSG l'a emporté sans discussion possible. « Si je dois vous donner une tendance, il n'y a pas eu de match. Honnêtement, Ousmane l'a emporté assez largement », assure le journaliste au micro de La Chaîne L'Equipe avant de poursuivre.