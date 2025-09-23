PSG : Une grande nouvelle tombe à l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa belle entrée en lice face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, le PSG disputera son deuxième match face au FC Barcelone le 1er octobre prochain. Une rencontre très attendue entre les deux équipes à laquelle s'ajoutent de nombreux absents. Le Barça vient de faire un point médical sur deux de ses joueurs.

La saison dernière, de nombreux observateurs avaient regretté le fait que le FC Barcelone et le PSG n'aient pas croisé leur route. Considérées comme les deux meilleures équipes, il s'en est fallu de peu en finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort a été clément et la rencontre aura lieu le 1er octobre prochain. Le PSG, fragilisé par les blessés en ce moment, vient de recevoir une bonne nouvelle.

Gavi et Fermin Lopez forfaits Victorieux de Getafe ce week-end, le Barça est tout de même reparti avec une appréhension autour de la santé de Fermin Lopez. Le jeune milieu de 22 ans s'est effondré à la fin de la rencontre. Le verdict est tombé et finalement les dirigeants barcelonais sont plutôt rassurés. Son absence ne devrait pas être trop longue mais malheureusement il ne sera pas prêt pour affronter le PSG, comme précisé par SPORT.