Ousmane Dembélé Ballon d'Or : La réaction étonnante de Lamine Yamal !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Classé deuxième, Lamine Yamal a eu une réaction classe après la cérémonie. En effet, l'attaquant du FC Barcelone n'a pas contesté le sacre d'Ousmane Dembélé, lui faisant une accolade.
Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025, devançant Lamine Yamal et Vitinha au classement. D'après Mounir Nasraoui, le père du crack espagnol de 18 ans, le titre du Français est scandaleux.
Ballon d'Or : Yamal a fait une accolade à Dembélé
« L'année prochaine, il sera à nous. Je ne dirais pas un vol, mais un préjudice moral à un être humain. Parce que je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin... et de très loin. Pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde, il n'a pas de rival. C'est Lamine Yamal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. L'année prochaine, il sera le Ballon d'or espagnol », a pesté Mounir Nasraoui au micro d'El Chiringuito.
«Je vais devoir continuer à travailler pour remporter d'autres titres»
De son côté, Lamine Yamal s'est montré fair-play après le sacre d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone n'a pas contesté la victoire du Français, lui faisant une accolade après la cérémonie. Ayant remporté le trophée Kopa (meilleur espoir), devant Désiré Doué, Lamine Yamal a tout de même laissé entendre qu'il voulait remporter le Ballon d'Or dans le futur. « Je ne vais pas oublier mes coéquipiers, tout le monde m'a aidé à être là ce soir. Je vais devoir continuer à travailler pour remporter d'autres titres dans le futur », a-t-il confié.