Ousmane Dembélé Ballon d'Or : La réaction étonnante de Lamine Yamal !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Classé deuxième, Lamine Yamal a eu une réaction classe après la cérémonie. En effet, l'attaquant du FC Barcelone n'a pas contesté le sacre d'Ousmane Dembélé, lui faisant une accolade.

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025, devançant Lamine Yamal et Vitinha au classement. D'après Mounir Nasraoui, le père du crack espagnol de 18 ans, le titre du Français est scandaleux.

Ballon d'Or : Yamal a fait une accolade à Dembélé « L'année prochaine, il sera à nous. Je ne dirais pas un vol, mais un préjudice moral à un être humain. Parce que je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin... et de très loin. Pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde, il n'a pas de rival. C'est Lamine Yamal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. L'année prochaine, il sera le Ballon d'or espagnol », a pesté Mounir Nasraoui au micro d'El Chiringuito.