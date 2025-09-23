«Il est là ce c*nnard» : Mbappé, le changement qui ne passe pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Star du football français, Kylian Mbappé a longtemps été le chouchou du public tricolore, ce qui est moins le cas ces dernières années. A ce sujet, Julien Cazarre raconte une anecdote qui en dit long sur l'évolution de l'ancien attaquant du PSG.

Lorsqu'il explose au plus haut niveau à l'AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé est alors le chouchou du football français. Mais entre son passage au PSG et sa signature au Real Madrid, l'attaquant tricolore n'est plus perçu de la même façon. Beaucoup pense qu'il a pris la grosse tête à l'image de Julien Cazarre qui raconte une anecdote à ce sujet.

Julien Cazarre balance sur Kylian Mbappé « Avant, il m'aimait bien mais je ne le taillais pas trop. À ses débuts à Monaco, je me baladais dans les couloirs pour Canal+ et il était venu me dire qu'il aimait bien ce que je faisais », révèle-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant d’expliquer le changement de mentalité de Kylian Mbappé.