Transfert à 50M€ : Le nouveau Mbappé au PSG, la réponse cash !

Auteur d’une saison fabuleuse avec le PSG, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi soir. L’international français s’est métamorphosé lorsqu’il a pris la place de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne. Le champion du monde 2018 ne semble toutefois pas avoir du tout la même personnalité que la star du Real Madrid.

Ousmane Dembélé a vécu une soirée inoubliable ce lundi. Après sa saison extraordinaire avec le PSG, marquée par un sacre historique en Ligue des champions, l’international français a été sacré Ballon d’Or 2025. Pour le champion du monde 2018, tout a changé lorsqu’il a pris la place de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de Luis Enrique.

Dembélé s’est métamorphosé au PSG Ousmane Dembélé est devenu un finisseur redoutable. Et comme si cela n’était pas suffisant, l’attaquant vedette du PSG a appliqué les consignes de Luis Enrique à la lettre. Le technicien espagnol lui demandait notamment de ne jamais rechigner devant l’effort défensif. Tout cela a porté Ousmane Dembélé, recruté 50M€ lors de l’été 2023, jusqu’à son sacre au Ballon d’Or. L’ancien du FC Barcelone a d’ailleurs prouvé qu’il n’avait pas du tout le même caractère que Kylian Mbappé.