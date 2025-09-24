Transfert à 50M€ : Le nouveau Mbappé au PSG, la réponse cash !

Auteur d’une saison fabuleuse avec le PSG, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi soir. L’international français s’est métamorphosé lorsqu’il a pris la place de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne. Le champion du monde 2018 ne semble toutefois pas avoir du tout la même personnalité que la star du Real Madrid.
Ousmane Dembélé a vécu une soirée inoubliable ce lundi. Après sa saison extraordinaire avec le PSG, marquée par un sacre historique en Ligue des champions, l’international français a été sacré Ballon d’Or 2025. Pour le champion du monde 2018, tout a changé lorsqu’il a pris la place de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de Luis Enrique.
Dembélé s’est métamorphosé au PSG
Ousmane Dembélé est devenu un finisseur redoutable. Et comme si cela n’était pas suffisant, l’attaquant vedette du PSG a appliqué les consignes de Luis Enrique à la lettre. Le technicien espagnol lui demandait notamment de ne jamais rechigner devant l’effort défensif. Tout cela a porté Ousmane Dembélé, recruté 50M€ lors de l’été 2023, jusqu’à son sacre au Ballon d’Or. L’ancien du FC Barcelone a d’ailleurs prouvé qu’il n’avait pas du tout le même caractère que Kylian Mbappé.
«Il n'a peut-être pas la personnalité des stars comme Mbappé»
« Ousmane Dembélé est un exemple pour tous les jeunes qui veulent croire en leur rêve, un symbole du footballeur de demain, tourné vers le collectif, une référence. Et humainement, sa simplicité et son humilité le rendent hautement sympathique. Dembélé est un joueur exceptionnel mais il n'a peut-être pas la personnalité des stars comme Platini, Mbappé ou Zidane » a ainsi confié le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.