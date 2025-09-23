PSG - Dembélé : La date de son retour est connue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé à la cuisse droite avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé souffre d'une «lésion sévère de l’ischio-jambier». Le PSG avait alors estimé son indisponibilité entre 6 et 8 semaines et ne devrait effectivement prendre aucun risque. Son retour est ainsi attendu le 17 octobre prochain pour la réception de Strasbourg au Parc des Princes.

Victime d'une « lésion sévère de l’ischio-jambier droit » le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation. Fraîchement élu Ballon d'Or, le numéro 10 du PSG en a d'ailleurs profité pour donner de ses nouvelles quant à son retour à la compétition.

«On avance très bien» « Je dois revenir de ma blessure. J'ai eu des soins, je suis aussi un peu revenu sur le terrain car je commence à retoucher le ballon », a confié Ousmane Dembélé au micro de La Chaîne L'EQUIPE. De son côté, Jean-Baptiste Duault, préparateur physique personnel du numéro 10 du PSG depuis cinq ans est encore plus enthousiaste : « On avance très bien ».