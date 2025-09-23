PSG - Dembélé : La date de son retour est connue !

Blessé à la cuisse droite avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé souffre d'une «lésion sévère de l’ischio-jambier». Le PSG avait alors estimé son indisponibilité entre 6 et 8 semaines et ne devrait effectivement prendre aucun risque. Son retour est ainsi attendu le 17 octobre prochain pour la réception de Strasbourg au Parc des Princes.
Victime d'une « lésion sévère de l’ischio-jambier droit » le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé poursuit sa rééducation. Fraîchement élu Ballon d'Or, le numéro 10 du PSG en a d'ailleurs profité pour donner de ses nouvelles quant à son retour à la compétition.
«On avance très bien»
« Je dois revenir de ma blessure. J'ai eu des soins, je suis aussi un peu revenu sur le terrain car je commence à retoucher le ballon », a confié Ousmane Dembélé au micro de La Chaîne L'EQUIPE. De son côté, Jean-Baptiste Duault, préparateur physique personnel du numéro 10 du PSG depuis cinq ans est encore plus enthousiaste : « On avance très bien ».
Son retour est prévu après la trêve internationale
Par conséquent, le retour d'Ousmane Dembélé approche à grands pas. Néanmoins, comme l'explique le journaliste du Parisien Laurent Perrin, le PSG ne prendra aucun risque avec son numéro 10. « Le PSG avait estimé son indisponibilité entre six et huit semaines, alors même si son préparateur physique personnel estime ce matin dans L'Equipe que sa convalescence avance très bien, il ne devrait pas reprendre avant mi-octobre. Je pense qu'il vise un retour après la prochaine trêve internationale », révèle-t-il dans un tchat sur le site de son média. Autrement dit, Ousmane Dembélé devrait être de retour soit le 17 octobre contre Strasbourg, soit quelques jours plus tard en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen (21 octobre).