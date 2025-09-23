PSG - Dembélé : Le craquage en direct

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Lors de son discours, le numéro 10 du PSG a fondu en larmes. Interrogé sur son émotion, Ousmane Dembélé a avoué qu'il ne voulait pas pleurer, mais qu'il n'avait pas réussi à se contenir.
La cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Auteur d'une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été logiquement sacré, devançant à la fois Lamine Yamal et Vitinha au classement.
«Dès que j’ai commencé à parler de ma famille, les émotions sont montées»
Sacré Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a fondu en larmes lors de son discours. Interrogé en conférence de presse après la cérémonie, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France s'est livré sur son émotion. « Je voulais rester fort en remerciant tout le monde. Mais dès que j’ai commencé à parler de ma famille, de ceux qui étaient là et qui sont là depuis le début, les émotions sont montées. Et ça a lâché un peu », a confié Ousmane Dembélé.
«Je ne voulais pas pleurer, mais c’est raté»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Ousmane Dembélé en a rajouté une couche. « C’est exceptionnel de gagner un tel trophée. C’est un travail d’équipe, tout le club m’a énormément poussé. Je ne voulais pas pleurer, mais c’est raté. Quand j’ai commencé à parler de ma famille, c’est monté, mais ça m’a pris de court. Je ne savais rien du tout jusqu’au bout. On va profiter. On va le fêter. La soirée est belle, mais pas tant que ça avec la défaite (du PSG à Marseille) », a avoué le nouveau Ballon d'Or.