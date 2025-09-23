PSG - Dembélé : Le craquage en direct

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Lors de son discours, le numéro 10 du PSG a fondu en larmes. Interrogé sur son émotion, Ousmane Dembélé a avoué qu'il ne voulait pas pleurer, mais qu'il n'avait pas réussi à se contenir.

La cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Auteur d'une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été logiquement sacré, devançant à la fois Lamine Yamal et Vitinha au classement.

«Dès que j’ai commencé à parler de ma famille, les émotions sont montées» Sacré Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a fondu en larmes lors de son discours. Interrogé en conférence de presse après la cérémonie, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France s'est livré sur son émotion. « Je voulais rester fort en remerciant tout le monde. Mais dès que j’ai commencé à parler de ma famille, de ceux qui étaient là et qui sont là depuis le début, les émotions sont montées. Et ça a lâché un peu », a confié Ousmane Dembélé.