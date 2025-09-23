PSG : Dembélé annonce son grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé avec l'équipe de France le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé souffre d'une «lésion sévère de l’ischio-jambier droit» qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant 6 semaines. Mais le nouveau Ballon d'Or annonce que sa rééducation se passe très bien et qu'il pourrait prochainement faire son grand retour à la compétition.

C'est une blessure qui a largement été commentée. En effet, le vendredi 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé était contraint de céder sa place avec l'équipe de France qui affrontait l'Ukraine en Pologne. Dans la foulée, le PSG communiquait révélant que son numéro 10 souffrait d'une «lésion sévère de l’ischio-jambier droit». La durée de son indisponibilité était fixée à au moins 6 semaines.

Dembélé donne des nouvelles de sa blessure Mais dans la foulée de son sacre lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a donné des nouvelles très rassurantes concernant son grand retour à la compétition. « Je dois revenir de ma blessure. J'ai eu des soins, je suis aussi un peu revenu sur le terrain car je commence à retoucher le ballon », confie-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE.