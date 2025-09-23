Ballon d'Or : Messi envoie un gros message à Dembélé !

Amadou Diawara

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré. Alors que le numéro 10 du PSG a devancé à la fois Lamine Yamal et Vitinha, Lionel Messi a tenu à le féliciter sur les réseaux sociaux.

La cérémonie du Ballon d'Or 2025 a eu lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Epoustouflant lors du dernier exercice, Ousmane Dembélé a été sacré, devançant Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne) et son coéquipier Vitinha (Portugal).

«Je suis tellement heureux pour toi, tu le mérites» Via Instagram, Lionel Messi a tenu à envoyer un message fort à Ousmane Dembélé, affirmant qu'il méritait son sacre au Ballon d'Or. « Grand Ous ! Félicitations, je suis tellement heureux pour toi. Tu le mérites », a posté la Pulga, qui a évolué avec l'international français au FC Barcelone.