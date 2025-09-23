Signature «à la Messi» : Ousmane Dembélé réclame une folie, c'est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2023 à Paris, Ousmane Dembélé a bénéficié du fait qu'il disposait d'une clause libératoire fixée à 50M€ ce qui a permis au PSG de boucler son transfert. Il faut dire qu'à l'époque, l'international français réclamait un salaire de folie pour signer une prolongation au FC Barcelone. Il voulait tout simplement une signature «à la Messi».

Elu Ballon d'Or lundi soir, Ousmane Dembélé vient couronner une saison exceptionnelle avec le PSG qui avait notamment remporté la Ligue des Champions le 31 mai dernier. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans Moussa Sissoko, l'agent de l'international français.

Dembélé, la demande qui fait halluciner le Barça En effet, Le Parisien fait un article pour expliquer l'importance de Moussa Sissoko dans la carrière d'Ousmane Dembélé, et notamment lors des négociations pour prolonger au FC Barcelone en 2022. L'international français réclamait ainsi un salaire « à la Messi », ce qui était évidemment inenvisageable pour les Catalans. Mais dans les discussions, Moussa Sissoko glisse une clause libératoire à 50M€.