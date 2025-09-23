Signature «à la Messi» : Ousmane Dembélé réclame une folie, c'est la panique !

Arrivé en 2023 à Paris, Ousmane Dembélé a bénéficié du fait qu'il disposait d'une clause libératoire fixée à 50M€ ce qui a permis au PSG de boucler son transfert. Il faut dire qu'à l'époque, l'international français réclamait un salaire de folie pour signer une prolongation au FC Barcelone. Il voulait tout simplement une signature «à la Messi».
Elu Ballon d'Or lundi soir, Ousmane Dembélé vient couronner une saison exceptionnelle avec le PSG qui avait notamment remporté la Ligue des Champions le 31 mai dernier. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans Moussa Sissoko, l'agent de l'international français.
Dembélé, la demande qui fait halluciner le Barça
En effet, Le Parisien fait un article pour expliquer l'importance de Moussa Sissoko dans la carrière d'Ousmane Dembélé, et notamment lors des négociations pour prolonger au FC Barcelone en 2022. L'international français réclamait ainsi un salaire « à la Messi », ce qui était évidemment inenvisageable pour les Catalans. Mais dans les discussions, Moussa Sissoko glisse une clause libératoire à 50M€.
Le PSG débarque et boucle son transfert
Le coup parfait qui va permettre à Ousmane Dembélé de quitter le FC Barcelone en 2023. En coulisses, Moussa Sissoko, proche de Nasser Al-Khelaïfi, discute d'un transfert avec le PSG. Et une fois que les deux parties tombent d'accord, le club parisien n'avait plus qu'à payer les 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé. Un coup de génie compte tenu de la suite de l'histoire.