Transferts : Kylian Mbappé bientôt avec une autre star de l’équipe de France ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lancé sur la piste d'un défenseur central cet été, le Real Madrid a étudié plusieurs possibilités. Les regards se sont ainsi tournés vers deux joueurs de l'Equipe de France, Ibrahima Konaté et William Saliba. Mais si ces deux transferts n'ont pas eu lieu, le Real Madrid garde un œil dessus. D'autant plus qu'un troisième Français vient de se proposer : Dayot Upamecano. Le profil pourrait séduire les Madrilènes.

Dans le viseur du Real Madrid, Ibrahima Konaté et William Saliba sont des cibles difficiles à atteindre. Mais une autre piste pourrait se dégager puisque Dayot Upamecano, joueur du Bayern Munich depuis 2021, aurait proposé ses services au club de la capitale espagnole. Sous contrat jusqu'en 2026, il a commencé des négociations avec son club pour avoir ce qu'il veut.

Upamecano bientôt au Real ? Ces derniers jours, les rumeurs laissaient entendre que Dayot Upamecano s'est lui-même rapproché du Real Madrid en vue d'un éventuel transfert. Son entourage a proposé ses services au club, attentif à la situation. Le joueur de 26 ans ne serait toutefois pas la priorité du club espagnol. La valeur actuelle du Français serait de 50M€ d'après le site spécialisé Transfermarkt.