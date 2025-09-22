«J’ai souffert», un grand nom du PSG demande à partir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur central de 30 ans, Presnel Kimpembe a fait son retour en compétition avec le PSG l'hiver dernier. Mais le Français sait qu'il n'obtiendra pas beaucoup de temps de jeu avec le club de la capitale. Il vient de quitter les lieux pour signer au Qatar-SC, une décision pas surprenante tant il a été en délicatesse avec son physique.

Présent au club depuis 20 ans, Presnel Kimpembe n'a quasiment connu que ce maillot durant toutes ces années. Le défenseur central, freiné par les blessures durant sa carrière, a fait le choix de quitter le PSG cet été. Après son hommage rendu au Parc des Princes, il a rejoint le Qatar-SC pour tourner la page et retrouver du temps de jeu.

Kimpembe veut partir du PSG Compréhensif sur la situation au PSG, Presnel Kimpembe savait qu'il ne pourrait pas retrouver du temps de jeu. C'est pourquoi il a négocié son départ avec les dirigeants qui ont compris le message. « Tout est allé vite, j'ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu'il n'y aurait pas de guerre avec Paris. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai tout simplement envie de jouer. J'ai parlé avec le coach, le président. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j'ai envie de rejouer au foot, j'ai traîné ma peine pendant deux ans et demi - trois ans. J'ai beaucoup souffert » confie-t-il dans Clique sur Canal+.