Lacazette : L’OM réussit un gros coup !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré son départ de l'OL cet été, Alexandre Lacazette continue de faire parler de lui en Ligue 1. Celui qui a marqué l'histoire de Lyon a sûrement inspiré les jeunes générations de joueurs formés au club. C'est peut-être le cas d'Amine Gouiri, qui brille désormais sous les couleurs de l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a croisé la route de Lacazette à Arsenal, l'a comparé à son jeune coéquipier.

De retour à l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a découvert Amine Gouiri à ses côtés. L'international algérien de 25 ans a été formé à l'OL et a fini par rejoindre Marseille l'hiver dernier. L'attaquant réalise de grands débuts et il est parfois associé à l'expérimenté Gabonais. Ce dernier s'est confié sur son coéquipier.

Une association qui ravit Aubameyang De retour à Marseille après son passage en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang peut apporter son expérience au service d'un club qui joue la Ligue des champions cette année. Le Gabonais a croisé la route d'Amine Gouiri à l'OM, ce qui lui a permis d'établir une étonnante comparaison. « Gouiri a plus un rôle axial. Alors bien évidemment que je pense que tous les deux, on est prêts à faire les sacrifices qu’il faut pour l’équipe. S’il faut aller sur un côté, que ce soit lui ou moi, on est capables de le faire. Bon, je ne joue plus trop sur le côté depuis quelques années. Avec Amine, on est deux attaquants différents. Je pense qu’on peut vraiment se compléter sur le terrain » explique-t-il au micro de Ligue1+.