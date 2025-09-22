Mercato : L'OL annonce une excellente recrue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OL a dû modifier complètement son effectif après ses ennuis financiers. Le club a échappé de peu à la Ligue 2 et réalise un plutôt bon début de saison. Les dirigeants ont pu trouver des joueurs qui se révèlent être de bons éléments, à l'image de Pavel Sulc. Le Tchèque de 24 ans ravit pour le moment ses dirigeants.

Au vu de son nouvel effectif, l'OL ne semblait pas être en mesure de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Pourtant le club a réalisé un magnifique départ en occupant pour le moment la 3ème place, à égalité de points avec le PSG en tête du classement avant le match face à l'OM ce lundi. Parmi les belles satisfactions, le recrutement de Pavel Sulc pour 7,5M€ est un investissement qui fait saliver.

Pavel Sulc, la surprise à l'OL Joueur de 24 ans, Pavel Sulc évoluait jusque-là dans un anonymat relatif au Viktoria Plzen, chez lui en République tchèque. Mais depuis le début de la saison, il a plutôt convaincu ses dirigeants et ses supporters. C'est lui qui est à l'origine du but de la victoire contre l'OM et son arrivée sur le terrain est souvent bénéfique.