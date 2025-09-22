Hakimi - PSG : Le tacle sur les réseaux sociaux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce lundi, l'OM affronte le PSG au Vélodrome dans un match qui a été reporté d'une journée à cause des intempéries. Si le report semblait impossible, la nouvelle date ne semble pas convenir du tout aux Parisiens. En ce jour de cérémonie du Ballon d'Or, à laquelle le contingent parisien au complet aurait aimé participer, les débats sont houleux. Achraf Hakimi a dévoilé subtilement son opinion à ce sujet.

Ce report du match aura causé de nombreuses polémiques et de nombreuses réactions. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le PSG risque d'être fortement mis à l'honneur. Mais de nombreux joueurs manqueront à l'appel car ils seront obligés de jouer le Classique face à l'OM. Une décision qui ne conviendrait pas à Achraf Hakimi, comme il l'a fait comprendre.

Hakimi pas content de la décision de la LFP Dans le cas d'un match reporté à cause des intempéries, la LFP a juste appliqué son règlement en repoussant la date d'un jour. Evidemment cela ne tombe pas bien avec la cérémonie du Ballon d'Or, à laquelle le PSG avait prévu de se rendre avec un gros comité. Le club de la capitale a pourtant essayé de négocier un horaire plus avancé, pour démarrer la rencontre à 15h ou 17h, se laissant peut-être ensuite le temps de débarquer au Châtelet en fin de soirée pour la cérémonie. C'est raté.