Hakimi - PSG : Le tacle sur les réseaux sociaux !

Ce lundi, l'OM affronte le PSG au Vélodrome dans un match qui a été reporté d'une journée à cause des intempéries. Si le report semblait impossible, la nouvelle date ne semble pas convenir du tout aux Parisiens. En ce jour de cérémonie du Ballon d'Or, à laquelle le contingent parisien au complet aurait aimé participer, les débats sont houleux. Achraf Hakimi a dévoilé subtilement son opinion à ce sujet.
Ce report du match aura causé de nombreuses polémiques et de nombreuses réactions. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le PSG risque d'être fortement mis à l'honneur. Mais de nombreux joueurs manqueront à l'appel car ils seront obligés de jouer le Classique face à l'OM. Une décision qui ne conviendrait pas à Achraf Hakimi, comme il l'a fait comprendre.
Hakimi pas content de la décision de la LFP
Dans le cas d'un match reporté à cause des intempéries, la LFP a juste appliqué son règlement en repoussant la date d'un jour. Evidemment cela ne tombe pas bien avec la cérémonie du Ballon d'Or, à laquelle le PSG avait prévu de se rendre avec un gros comité. Le club de la capitale a pourtant essayé de négocier un horaire plus avancé, pour démarrer la rencontre à 15h ou 17h, se laissant peut-être ensuite le temps de débarquer au Châtelet en fin de soirée pour la cérémonie. C'est raté.
« Un chef d’oeuvre d’absurdité ! »
Les supporters devront donc patienter pour ce match très attendu et pour les joueurs du PSG, c'est aussi un crève-coeur. Achraf Hakimi ne sera pas présent à la cérémonie et cela ne l'enchante pas du tout. Sur Instagram, le Marocain a liké une publication d'un compte fan qui dit : « Un chef d’oeuvre d’absurdité ! Programmer le Classique face au Ballon d’Or. La LFP a pris une décision qui confine à l’absurde et expose les failles béantes du football français. Une décision incompréhensible ! »