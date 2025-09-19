Achraf Hakimi : Le PSG a recruté son remplaçant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il est l'unique latéral droit de métier cette saison dans l'effectif du PSG, Achraf Hakimi pourrait poser problème en cas de blessure ou lorsqu'il s'en ira disputer la CAN avec le Maroc. Mais Luis Enrique a déjà anticipé durant le mercato estival avec le gros recrutement d'Ilya Zabarnyi, qui pourrait dépanner à ce poste de latéral droit selon les révélations du Parisien.

Devenu incontournable dans le onze-type du PSG, Achraf Hakimi (26 ans) s'est même imposé comme une référence mondiale désormais à son poste de latéral droit. L'international marocain manquera donc forcément à Luis Enrique lorsqu'il partira disputer la CAN l'hiver prochain, d'autant que le PSG ne compte aucun autre latéral droit de formation dans ses rangs pour le remplacer.

Neves et Zaïre-Emery pour dépanner Dominique Séverac a évoqué dans un chat avec les internautes les options du PSG pour faire sans Achraf Hakimi le moment venu : « Les deux remplaçants choisis par Luis Enrique jusqu'à maintenant sont Neves et Zaïre-Emery. J'ai une préférence pour Neves dans ce rôle », indique le journaliste du Parisien.