«J’ai des valeurs...» : Le gros tacle après leur départ de l’OM !

Formés au FC Nantes, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont décidé de quitter l’OM durant l’intersaison pour prendre la direction du Stade Rennais. Alors que le derby entre les deux clubs a lieu ce week-end, Anthony Lopes a adressé une pique à ses futurs adversaires, affirmant qu’il serait incapable de faire de même.
Les retrouvailles s’annoncent mouvementées pour Valentin Rongier et Quentin Merlin, de retour à Nantes ce samedi (17h), sous le maillot du Stade Rennais. Cet été, les deux joueurs de l’OM ont quitté la cité phocéenne pour rejoindre la formation bretonne, et ce malgré la rivalité existante avec leur club formateur. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Anthony Lopes affirme qu’il ne pourrait pas en faire de même.
« Ça existe, c'est leur problème »
« Je pense que vous ne me connaissez pas, a indiqué l’ancien de l’OL sur la possibilité de le voir du côté de l’ASSE, ou bien à Rennes. Ça existe, c'est leur problème. Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. J'ai des valeurs propres à moi-même, le reste on ne maîtrise pas, c'est leur choix ».
« Quand on fait certaines choses, il faut les assumer »
« Nous, on n'en fait pas tout un pataquès parce qu'ils ont signé en face. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas ces joueurs à cibler, c'est toute une équipe à cibler. Le football a évolué, mais chaque personne est différente, poursuit Anthony Lopes. Les réseaux, ça reste. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer. Après, c'est leur problème à eux. Chacun est libre de faire son choix. Il y en a qui le comprennent, d'autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas. Je ne peux pas faire la comparaison avec Lyon et Saint-Étienne, mais on sent la culture du derby ici aussi. On se doit de s'en imprégner. C'est une forme de respect envers le club, les supporters. »