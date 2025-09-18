«J’ai des valeurs...» : Le gros tacle après leur départ de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formés au FC Nantes, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont décidé de quitter l’OM durant l’intersaison pour prendre la direction du Stade Rennais. Alors que le derby entre les deux clubs a lieu ce week-end, Anthony Lopes a adressé une pique à ses futurs adversaires, affirmant qu’il serait incapable de faire de même.

Les retrouvailles s’annoncent mouvementées pour Valentin Rongier et Quentin Merlin, de retour à Nantes ce samedi (17h), sous le maillot du Stade Rennais. Cet été, les deux joueurs de l’OM ont quitté la cité phocéenne pour rejoindre la formation bretonne, et ce malgré la rivalité existante avec leur club formateur. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Anthony Lopes affirme qu’il ne pourrait pas en faire de même.

« Ça existe, c'est leur problème » « Je pense que vous ne me connaissez pas, a indiqué l’ancien de l’OL sur la possibilité de le voir du côté de l’ASSE, ou bien à Rennes. Ça existe, c'est leur problème. Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. J'ai des valeurs propres à moi-même, le reste on ne maîtrise pas, c'est leur choix ».