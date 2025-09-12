«Modric, Cristiano Ronaldo...» : Transfert au FC Nantes, ça le régale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le FC Nantes s’est attaché les services de Youssef El Arabi, marquant ainsi son retour en France après quatorze ans. En provenance de l’APOEL Nicosie, où il a inscrit 14 buts la saison dernière, l'attaquant marocain de 38 ans a signé pour une saison, un défi excitant à ses yeux.

Pour renforcer son attaque, le FC Nantes a décidé de miser sur Youssef El Arabi, réalisant ainsi son retour en France quatorze ans après son départ de Caen. L’international marocain de 38 ans, qui sort d’une saison à 14 buts avec l’APOEL Nicosie à Cyptre, s’est engagé pour une saison, plus une année en option.

« Ça fait grave plaisir de retrouver la Ligue 1 » Interrogé par Onze Mondial, Youssef El Arabi s’est prononcé sur ce retour en Ligue 1. « Ouais, c’est vrai que ça fait bizarre. Quatorze ans se sont écoulés, c’est énorme. Mais moi, j’avais déjà l’intention de revenir. Quoi qu’il arrive, je m’étais dit : j’ai commencé en France, je veux finir en France. Ça parlait déjà beaucoup parce que j’ai commencé à Caen, au Stade Malherbe. Je me suis dit que je reviendrai peut-être là-bas. Mais vu la situation du club avec une descente en National, c’était compliqué. Et voilà, quand tu fais bien le job à l’étranger, que tu continues à marquer... Les stats parlent, pour un attaquant, c’est ce qui compte. J’ai eu la chance de revenir ici. Ça fait grave plaisir de retrouver la Ligue 1 après tant d’années à l’étranger », savoure le Marocain, qui en a également profité pour répondre aux interrogations sur son âge.