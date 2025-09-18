Transfert de dernière minute : Le PSG prend une décision radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les blessures s'enchaînent au PSG, le club de la capitale est autorisé à recruter un joker soit en attirant un joueur libre soit un joueur évoluant en France. Cependant, les Parisiens n'envisagent pas d'utiliser cette option avant le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Il fallait s'y attendre. Après une intersaison si courte, le PSG n'est pas au point physiquement et les blessures s'enchainent. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, absents plusieurs semaines, le club de la capitale a perdu Lucas Beraldo et Joao Neves coup sur coup.

Le PSG refuse de recruter un joker Le PSG semble donc payer le prix fort de son choix de ne pas renforcer massivement son effectif cet été. Néanmoins, il existe toujours une option à savoir celle de recruter un joker. Le PSG est effectivement autorisé à recruter un joueur libre ou un joueur qui évoluer dans un club français. Si cela se produisait, cette recrue de dernière minute ne serait toutefois pas autorisé à jouer en Ligue des champions.