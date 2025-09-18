Mercato - Un top buteur à Strasbourg : Il refuse des «grands clubs» pour jouer au Racing !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marc Keller hausse le ton. Quatre jours après les sifflets de la Meinau lors du match contre Le Havre, le président du Racing Club de Strasbourg a défendu Emanuel Emegha et condamné la banderole visant le capitaine alsacien, qui rejoindra Chelsea l’année prochaine. Marc Keller n’a pas manqué de rappeler que l’attaquant aurait pu partir dès cet été.

L’officialisation du transfert d’Emanuel Emegha vers Chelsea, propriété, comme Strasbourg, du consortium américain BlueCo, l’été prochain a du mal à passer auprès d’une partie des supporters strasbourgeois. Dimanche, lors du match face au Havre, le capitaine du Racing a été sifflé par les ultras de la Meinau, exprimant également leur mécontentement par une banderole : « Emegha pion de BlueCo après avoir changé de maillot rends ton brassard. » Un traitement dénoncé par l’entraîneur Liam Rosenior, rappelant qu’Emanuel Emegha était l’un « des meilleurs joueurs la saison passée » avec 14 buts et 3 passes décisives.

« Emanuel Emegha était sollicité par les grands clubs anglais et allemands » Présent face à la presse ce jeudi, le président strasbourgeois Marc Keller a lui aussi haussé le ton. « Emanuel Emegha était sollicité par les grands clubs anglais et allemands. Notre priorité a été de le garder. Il y a quelques jours j’ai mangé avec sa famille. Sa famille s’est battue pour en arriver là, j’ai envie de leur dire merci d’être restés un an de plus. On ne s’attaque pas au capitaine, profitons encore de lui pendant un an. Je ne veux pas qu’on le siffle, il ne le mérite pas », a-t-il réagi, dans des propos rapportés par Alsa’Sports.