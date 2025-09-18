Transfert au PSG : Deux gros joueurs ont dit non !

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a recruté à la fois Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Alors qu'ils figuraient sur les tablettes de Luis Campos - le conseiller football parisien - Michael Olise (Bayern) et Ibrahima Konaté (Liverpool) auraient refusé d'être transféré.

«Olise ou Konaté n'ont pas souhaité de transfert cet été»

« Comme l'année dernière, la profondeur de banc du PSG fait un peu peur. Ils ont jusque-là eu de la chance avec les blessures, mais ce n'est plus le cas depuis quelques semaines. Pourquoi avoir si peu recruté cet été ? Ne manque-t-il pas un joueur par ligne ? Notez que le PSG a plus de banc que la saison passée, puisqu'aucun titulaire ou remplaçant n'est parti (Presnel Kimpembe n'était plus dans le coup) et qu'Illia Zabarnyi est arrivé. Un club, quel qu'il soit, ne raisonne pas en se disant : il peut y avoir des blessés, donc je recrute. On recrute si on a des manques. Depuis deux ans, le PSG a disputé tous les matchs possibles du calendrier, sauf la finale de la C1 2024. Il peut donc considérer qu'il n'a aucun manque. Recruter un joueur qui ne viendra que si un autre se blesse, personne n'acceptera ce deal. Quand le titulaire revient, il retourne sur le banc, où Ramos, Lee, Zaïre-Emery et Beraldo attendent leur heure ? C'est injouable, ce système. Et puis recruter qui ? Encore une fois pour signer au PSG, il faut ou être très fort comme Kvara ou avoir un potentiel de dingue. À ma connaissance, Michael Olise ou Ibrahima Konaté n'ont pas souhaité de transfert cet été, par exemple, pour prendre deux joueurs très forts en équipe de France », a développé Dominique Sévérac, interrogé par des internautes lors d'un tchat pour Le Parisien.