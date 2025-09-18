OM : Le PSG annonce un problème avant le Classique !

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l'OM : le Vélodrome. Après le carton face à l'Atalanta, Nuno Mendes a annoncé la couleur pour le premier Classique de la saison 2025-2026. Si le PSG a un capital confiance important pour affronter l'OM, le latéral portugais a tout de même souligné le fait que ses coéquipiers et lui avaient peu de temps pour se reposer.
Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG affronte l'OM à Marseille. En effet, les hommes de Luis Enrique sont en déplacement au Vélodrome ce dimanche soir.
Le PSG affronte l'OM au Vélodrome ce dimanche
Interrogé après la carton du PSG face à l'Atalanta ce mercredi soir (4-0), Nuno Mendes s'est livré sur le Classique face à l'OM. Le latéral gauche parisien a d'ailleurs soulevé un problème avant ce choc au sommet.
«On va bien se reposer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps»
« Dimanche, vous affrontez Marseille. Ça va être un bel affrontement quand on voit votre match ce soir (mercredi) et celui de l'OM à Bernabeu... J'ai vu oui. Ça va être un grand match, un Classique c'est toujours un grand match. On va bien se reposer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'on est bien pour affronter Marseille », a confié Nuno Mendes, défenseur du PSG, dans des propos rapportés par L'Equipe. Pour rappel, l'OM a perdu contre le Real Madrid ce mardi soir (2-1).