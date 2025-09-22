PSG - Transfert d’une star : La demande à 140M€ qui a tout gâché !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fini par être transféré à Manchester City en fin de mercato, Gianluigi Donnarumma aurait pu rejoindre le club rival, Manchester United. Le PSG aurait proposé l’international italien aux Red Devils, mais les prétentions salariales, d’environ 20M€ par saison, du gardien âgé de 26 ans étaient hors d’atteinte pour les Red Devils.

S’il a recruté Senne Lammens (23 ans), arrivé en provenance du Royal Antwerp, Manchester United aurait eu la possibilité de s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie par le PSG à un an de la fin de son contrat, l’international italien (76 sélections) aurait été proposé aux Red Devils, selon The Telegraph.

Une opération trop chère pour Manchester United Le PSG aurait proposé un transfert aux alentours des 40M€ à Manchester United pour Gianluigi Donnarumma, dont les prétentions salariales étaient trop élevées. Le gardien âgé de 26 ans aurait réclamé au club anglais un salaire d’environ 20M€ par saison pour un contrat de cinq à six ans, ce qui aurait fait un montant total de 140M€.