Ballon d'Or : Lamine Yamal annonce un «plan parfait» !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal au classement du Ballon d'Or. Sur son compte Instagram, le crack espagnol de 18 ans a tenu à féliciter son adversaire français. Dans le même temps, Lamine Yamal a affirmé que le trophée Kopa était une étape avant de remporter le Graal.

Ce lundi soir, France Football a dévoilé le classement du Ballon d'Or. Alors qu'Ousmane Dembélé a été sacré, Lamine Yamal a terminé à la deuxième position.

«Le plan de Dieu est parfait» Avant les résultats du Ballon d'Or, Lamine Yamal s'est offert un deuxième trophée Kopa (meilleur jeune joueur). « Je ne vais pas oublier mes coéquipiers, tout le monde m'a aidé à être là ce soir (lundi). Je vais devoir continuer à travailler pour remporter d'autres titres dans le futur », a confié le crack de 18 ans lorsqu'il a reçu son trophée.