Ballon d'Or : Lamine Yamal annonce un «plan parfait» !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal au classement du Ballon d'Or. Sur son compte Instagram, le crack espagnol de 18 ans a tenu à féliciter son adversaire français. Dans le même temps, Lamine Yamal a affirmé que le trophée Kopa était une étape avant de remporter le Graal.
Ce lundi soir, France Football a dévoilé le classement du Ballon d'Or. Alors qu'Ousmane Dembélé a été sacré, Lamine Yamal a terminé à la deuxième position.
«Le plan de Dieu est parfait»
Avant les résultats du Ballon d'Or, Lamine Yamal s'est offert un deuxième trophée Kopa (meilleur jeune joueur). « Je ne vais pas oublier mes coéquipiers, tout le monde m'a aidé à être là ce soir (lundi). Je vais devoir continuer à travailler pour remporter d'autres titres dans le futur », a confié le crack de 18 ans lorsqu'il a reçu son trophée.
«Il faut grimper pour atteindre le sommet»
Sur son compte Instagram, Lamine Yamal en a rajouté une couche sur son trophée Kopa, laissant entendre qu'il s'agissait d'une étape pour remporter le Ballon d'Or. « Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour atteindre le sommet. Je suis heureux pour les deux trophées Kopa et je félicite Ousmane Dembélé pour cette récompense et cette excellente saison », a posté le numéro 10 du FC Barcelone.