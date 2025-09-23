Dembélé : Le PSG prépare une surprise !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG reçoit l'AJ Auxerre au Parc des Princes. Alors qu'Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or ce lundi, la direction du club de la capitale aurait décidé de lui rendre un vibrant hommage avant le coup d'envoi de la sixième journée de Ligue 1.

Présent au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté son tout premier Ballon d'Or. En effet, l'international français a devancé Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone) et son coéquipier au PSG Vitinha (Portugal).

PSG-AJA : Dembélé va présenter son Ballon d'Or Selon les informations du Parisien, le PSG a décidé de célébrer le sacre d'Ousmane Dembélé. En effet, les hautes sphères du club rouge et bleu ont prévu de rendre un vibrant hommage à leur numéro 10 ce samedi soir au Parc des Princes, et ce, juste avant le coup d'envoi du duel face à l'AJ Auxerre.