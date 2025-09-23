PSG - Luis Enrique : Daniel Riolo retourne totalement sa veste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir régulièrement critiqué l'attitude de Luis Enrique par le passe, Daniel Riolo a changé de discours. Très satisfait de l'évolution de l'entraîneur du PSG, le journaliste de RMC salue son nouveau discours, notamment après la défaite contre l'OM sur la pelouse du Vélodrome (0-1).

Lundi soir après la victoire de l'OM contre le PSG (1-0), Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse et a été interrogé sur la possibilité que la cérémonie du Ballon d'Or ait déconcentré ses joueurs. Mais le technicien espagnol n'est pas d'accord et le fait savoir.

Luis Enrique contredit un journaliste « Je ne suis pas d’accord. On a pressé d’une manière sensationnelle, de manière incroyable. Ce qu’on peut critiquer c’est le nombre d’erreurs simples que nous avons commises, trop pour ce type de match. Je ne suis pas content du résultat mais de l’ambition, de la confiance et de l’ADN de l’équipe, oui. Et il est normal de perdre des matchs dans la compétition. On ne se cherche pas d’excuses », a lâché l'entraîneur du PSG en conférence de presse.