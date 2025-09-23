PSG - Luis Enrique : Daniel Riolo retourne totalement sa veste !

Après avoir régulièrement critiqué l'attitude de Luis Enrique par le passe, Daniel Riolo a changé de discours. Très satisfait de l'évolution de l'entraîneur du PSG, le journaliste de RMC salue son nouveau discours, notamment après la défaite contre l'OM sur la pelouse du Vélodrome (0-1).
Lundi soir après la victoire de l'OM contre le PSG (1-0), Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse et a été interrogé sur la possibilité que la cérémonie du Ballon d'Or ait déconcentré ses joueurs. Mais le technicien espagnol n'est pas d'accord et le fait savoir.
Luis Enrique contredit un journaliste
« Je ne suis pas d’accord. On a pressé d’une manière sensationnelle, de manière incroyable. Ce qu’on peut critiquer c’est le nombre d’erreurs simples que nous avons commises, trop pour ce type de match. Je ne suis pas content du résultat mais de l’ambition, de la confiance et de l’ADN de l’équipe, oui. Et il est normal de perdre des matchs dans la compétition. On ne se cherche pas d’excuses », a lâché l'entraîneur du PSG en conférence de presse.
Riolo valide !
Un discours qui a visiblement plu à Daniel Riolo. « Il est nickel, tu vois. Pendant un an, on n’a jamais entendu ça. Il est nickel, dans tout ce qu’il dit moi je suis d’accord avec lui. Il le dit bien, il dit au journaliste je ne suis pas d’accord avec toi et il lui explique pourquoi, il n’y pas de mépris ou d’arrogance. En plus je pense qu’il a raison, j’ai du mal à dire que le PSG a fait un mauvais match. Ils ont leur ADN, leurs intentions. Les erreurs techniques sont venus aussi d’un ensemble collectif technique qui est moins fort que d’habitude », constate le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.