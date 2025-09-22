Luis Enrique : Le rendez-vous «sensationnel» qui change tout au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison historique du PSG a notamment été due au très beau travail réalisé par Luis Enrique. Présent à Marseille ce lundi pour le Classique face à l’OM, l’entraîneur espagnol a dans le même temps reçu le trophée Johann Cruyff lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Ce dernier a réagi par le biais d’une vidéo enregistrée en amont.

Le PSG et Luis Enrique dans l’histoire. Arrivé sur le banc du club parisien en juillet 2023, le coach espagnol a réussi à faire des Rouge et Bleu une véritable machine. Ayant guidé Paris vers son premier titre en Ligue des Champions le 31 mai dernier, Luis Enrique a été mis à l’honneur ce lundi soir à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, en recevant le trophée Johan Cruyff, récompensant le meilleur entraîneur de la saison.

« Je voudrais remercier tous les gens du PSG » A travers une vidéo enregistrée en amont (le coach parisien étant présent à Marseille pour le Classique), Luis Enrique s’est félicité de cette saison : « C’est le moment de remercier beaucoup de gens en premier lieu ma famille. Après, je voudrais remercier tous les gens du PSG et les joueurs de l’équipe parce qu’ils ont fait une saison incroyable. Je vais remercier deux personnes très importantes : Nasser Al-Khelaïfi, toujours attentif à l’équipe, et surtout monsieur Luis Campos. »