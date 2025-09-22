«C’est Ousmane Dembélé» : La grande annonce du PSG pour le Ballon d’Or !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au théâtre du Chatelet pour la cérémonie du Ballon d’Or, pendant que ses coéquipiers du PSG disputent le Classique contre l’OM, Joao Neves s’est prononcé sur Ousmane Dembélé, qui mérite selon lui de décrocher le Graal ce lundi soir. Désré Doué a lui aussi pris la parole avant l’événément.

Alors que le PSG dispute le Classique face à l’OM au Vélodrome, la cérémonie du Ballon d’Or a lieu en même temps ce lundi soir, une double programmation qui s’explique par le report dimanche du choc de la 5e journée de Ligue 1 à cause des intempéries à Marseille. Mais le PSG est bien représenté au théâtre du Châtelet avec notamment Ousmane Dembélé, Joao Neves et Désiré Doué, actuellement blessés.

« C'est Ousmane Ballon d'or » Avant le début de la grande soirée, Joao Neves a notamment pris la parole auprès de la chaîne L’Équipe pour dévoiler son favori pour le Ballon d’Or. « Pour moi c'est Ousmane qui doit gagner pour tout ce qu'il a fait sur le terrain et en-dehors du terrain. Pour moi c'est Ousmane, a confié le milieu portugais. Pour moi c'est le PSG l'important et pour moi c'est Ousmane Ballon d'or. ».