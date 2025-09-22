Ballon d’Or - OM : Le projet impossible du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour le Classique face à l’OM (20h). Un déplacement que n’effectuera pas Nasser Al-Khelaïfi. Le président du club de la capitale a préféré se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or, même si Paris a envisagé une improbable solution. Explications.

Le PSG se rend à Marseille ce lundi finalement. Alors que le Classique opposant les deux clubs ennemis était initialement programmé pour ce dimanche soir, le choc a été reporté à ce lundi en raison de violents orages frappant la région. Ainsi, Paris et Marseille s’affronteront en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or.

Al-Khelaïfi reste à Paris Nasser Al-Khelaïfi lui, a pris la décision de rester à Paris. Le président du PSG aurait pourtant aimé assister au choc du côté de Marseille. Cependant, pour le dirigeant parisien, il était complètement impensable de manquer la cérémonie du Ballon d’Or, qui va récompenser son club. Mais comme le révèle le journaliste Abdellah Boulma, le PSG a envisagé une surprenante solution.