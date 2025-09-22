Dembélé - Doué : Le très gros coup du PSG !

Pierrick Levallet

Auteur d’une saison légendaire en 2024-2025, le PSG devrait vivre une grande soirée ce lundi. Le club de la capitale pourrait très probablement assister au sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Et comme si cela n’était pas suffisant, les Rouge-et-Bleu pourraient également voir Désiré Doué être couronné au même moment.

La saison 2024-2025 a été historique pour le PSG. Le club de la capitale, impressionnant tant sur la scène nationale qu’européenne, a presque tout raflé sur son passage, de la Ligue 1 à la Supercoupe de l'UEFA, en passant par le Trophée des champions, la Coupe de France et la mythique Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu ont remporté leur première Coupe aux Grandes Oreilles de leur histoire en mai dernier.

Ousmane Dembélé Ballon d'Or ce lundi soir ? De ce fait, le PSG est représenté en nombre parmi les 30 nommés au Ballon d’Or. 9 joueurs parisiens figurent sur la liste. Mais le grand favori pour rafler le graal se nomme Ousmane Dembélé, auteur de la meilleure saison de sa carrière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs). La formation parisienne pourrait ainsi vivre une grande soirée en assistant à la consécration de l’attaquant de 28 ans ce lundi.