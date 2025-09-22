Dembélé - Ballon d’Or : La décision qui rend fou le PSG !

Pierrick Levallet

Les violentes intempéries qui ont touché les Bouches-du-Rhône ce dimanche ont poussé le préfet de la région à reporter le Classique entre l’OM et le PSG. La date du match a été reprogrammée à ce lundi, 20 heures, pile en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Cette décision n’a pas vraiment plu au club de la capitale, surtout vis-à-vis du potentiel sacre d’Ousmane Dembélé.

Ce dimanche, les Bouches-du-Rhône ont été frappées par de violentes intempéries. Afin de ne prendre aucun risque, le préfet de la région a décidé de reporter le Classique entre l’OM et le PSG qui devait se tenir dans la soirée. Le match a donc été reprogrammé à ce lundi, 20 heures, alors que la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra au même moment.

Le PSG voulait assister au sacre de Dembélé Comme le rapporte AS, cette décision n’a clairement pas été partagée par le PSG. Le club de la capitale aspirait à être le roi absolu de la soirée avec le potentiel sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Les Rouge-et-Bleu souhaitaient assister en nombre à l’éventuel couronnement de l’attaquant de 28 ans, qui n’a pas fait le déplacement à Marseille puisqu’il est blessé.