PSG - Ousmane Dembélé Ballon d’Or : Il est catégorique !

La cérémonie du Ballon d'Or approche à grands pas, et Ousmane Dembélé, pilier du Paris Saint-Germain, fait partie des favoris avec Lamine Yamal. Julien Stéphan, son ancien entraîneur au Stade Rennais, croit en ses chances de sacre ce lundi soir.
Le verdict va bientôt tomber. Ce lundi soir a lieu la cérémonie du Ballon d’Or, et Ousmane Dembélé est considéré comme favori grâce à son rôle important dans la saison historique du Paris Saint-Germain, vainqueur notamment de la Ligue des champions. Julien Stéphan, son ancien entraîneur chez les U19 du Stade Rennais, estime que l’international français doit décrocher le Graal.
« Il le mérite »
« En tout cas, il le mérite. Par rapport à tout ce qu’il a fait, l’impact qu’il a eu sur son équipe, sur les résultats, aux trophées qu’il a gagnés. Pas seulement le joueur mais aussi le leader qu’il est pour le Paris Saint-Germain », estime Julien Stéphan, particulièrement impressionné par le « leadership » d’Ousmane Dembélé.
« Ousmane Dembélé a été incroyable »
« Je savais qu’il en avait mais là il a réussi à le formaliser par une dimension exceptionnelle dans le pressing, poursuit l’actuel entraîneur des Queens Park Rangers dans un entretien accordé au Parisien. Là-dedans, il a été incroyable. Il y a ensuite toutes les responsabilités qu’il a prises dans les différents matchs pour montrer l’exemple, ce n’est pas uniquement des buts et des passes décisives, c’est aussi un lien très très fort dans le jeu du PSG. »