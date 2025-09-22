PSG - Ousmane Dembélé Ballon d’Or : Il est catégorique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La cérémonie du Ballon d'Or approche à grands pas, et Ousmane Dembélé, pilier du Paris Saint-Germain, fait partie des favoris avec Lamine Yamal. Julien Stéphan, son ancien entraîneur au Stade Rennais, croit en ses chances de sacre ce lundi soir.

Le verdict va bientôt tomber. Ce lundi soir a lieu la cérémonie du Ballon d’Or, et Ousmane Dembélé est considéré comme favori grâce à son rôle important dans la saison historique du Paris Saint-Germain, vainqueur notamment de la Ligue des champions. Julien Stéphan, son ancien entraîneur chez les U19 du Stade Rennais, estime que l’international français doit décrocher le Graal.

« Il le mérite » « En tout cas, il le mérite. Par rapport à tout ce qu’il a fait, l’impact qu’il a eu sur son équipe, sur les résultats, aux trophées qu’il a gagnés. Pas seulement le joueur mais aussi le leader qu’il est pour le Paris Saint-Germain », estime Julien Stéphan, particulièrement impressionné par le « leadership » d’Ousmane Dembélé.