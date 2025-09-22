PSG - Menaces de l'OM : Riolo hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'annonce du report de la rencontre en raison des intempéries trop dangereuses dimanche soir, le PSG et l'OM étaient engagés dans un bras de fer pour obtenir le meilleur horaire possible. Le PSG voulait tout faire pour éviter de jouer en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or mais l'OM aurait menacé la LFP en voulant absolument appliquer le règlement. Une situation qui fait beaucoup rire Daniel Riolo.

Face aux pressions d'un côté et de l'autre, la LFP a effectivement décidé de respecter son propre règlement et de reporter la rencontre au lendemain, en prenant soin d'éviter un horaire trop avancé car il était impossible de disputer une rencontre de cet ordre-là à 15h ou 17h. Au grand dam du PSG donc, qui aurait préféré profiter de la cérémonie du Ballon d'Or.

La LFP menacée par l'OM D'après les dernières informations, la LFP aurait été menacée par la direction de l'OM qui s'est montrée très ferme dans cette histoire. Pour les dirigeants, pas question de reporter la rencontre plus tard. Les Marseillais voulaient, dans un contexte sportif, finir cette rencontre le plus rapidement possible. La LFP s'est donc retrouvée contrainte de ne pas satisfaire la demande parisienne.